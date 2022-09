Kongress mit NRW-Wirtschaftsministerin in Solingen : Trotz Krise: Wirtschaft und Politik betonen Zuversicht

Solingen Nachhaltigkeit und Digitalisierung waren Themen beim Innovations- und Bildungskongress. Zu dem kam auch NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur.

Ein bisschen Lob für den Gastgeber kann oft das Eis brechen: Das beherzigte auch NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne), als sie gestern in der Maschinenhalle des Gründer- und Technologiezentrums ans Mikrofon trat. „Wenn es darum geht, zu zeigen, wo wirtschaftliche Transformation in einem Industrieland gelingt, empfehlen wird immer: Fahrt ins Bergische Land“, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin – und erntete prompt Applaus.

Neben Entlastungen brauche es auch Investitionen in Zukunftstechnologien, bekräftigte Neubaur – und verwies als Beispiel auf die Millionenförderung, mit der das Land dem Stahlkonzern Thyssenkrupp bei der Herstellung von klimaneutralem Stahl unter die Arme greifen will. Außerdem bekannte sie sich zu den Ausbauzielen bei den Glasfasernetzen im Land.

Wo sich die Digitalisierung in Wirtschaft und Verwaltung als Kosten-, Standort- und auch Umweltfaktor erweist, erörterte eine Podiumsdiskussion, an der neben Pasch und Neubaur auch die Professorin Birgitta Wolf, Rektorin der Bergischen Universität, sowie Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) teilnahmen. So habe man etwa im Kommunalen Jobcenter und im Sozialamt zehntausende Akten eingespart, hob letzterer hervor: „Dafür wurden früher ganze Buchenwälder abgeholzt.“ Zudem habe die Digitalisierung vielen Beschäftigten der Stadt das Homeoffice ermöglicht. Ein Beispiel aus dem eigenen Unternehmen erwähnte wiederum Henner Pasch: Das plane für jede Woche die benötigten Büroarbeitsplätze vor, und nur in den betreffenden Büros schalte sich bei der Nutzung der Strom ein.