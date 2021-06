Interview mit Dr. Frank Lungenstrass : „Ein tolles Gefühl, wieder Gäste zu haben“

Das Galileum im ehemaligen Kugelgasbehälter neben der Sternwarte mit Veranstaltungsräumen in Ohligs. Foto: Meuter Foto: Peter Meuter

Interview Wir haben mit Dr. Frank Lungenstrass, dem Geschäftsführer des Galileums, über Astronomie, Astrologie, Ufos und andere interessante Programme gesprochen.

Von Fred Lothar Melchior

Seit dem 11. Juni darf das Galileum wieder Besucher empfangen. Wie fühlt sich das an?

Lungenstraß Wir sind froh, dass wir wieder arbeiten dürfen – wenn die Tätigkeit für das Galileum für mich auch oft wie ein zweiter Fulltime-Job ist. Es ist ein tolles Gefühl, nach siebeneinhalb Monaten wieder Gäste zu haben. Davor fehlte die letzte Motivation. Jetzt macht es wieder Spaß.

Info Diplom-Physiker und Astronom Zur Person Dr. Frank Lungenstraß (60) ist seit rund 40 Jahren Geschäftsführer und Schatzmeister der Walter-Horn-Gesellschaft – dem Verein, der hinter dem Galileum steht. Lungenstraß wurde schon als 17-Jähriger Mitglied und übernahm dann schnell Verantwortung. Der gebürtige Hildener, der in Düsseldorf Physik studierte, arbeitete von 1992 bis 1998 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Heinrich-Heine-Universität, wo er auch promovierte. Danach begann er als Abteilungsleiter für drei Fachbereiche an der Volkshochschule Hilden-Haan, die er stellvertretend leitet.

Den Besuchern aber offensichtlich auch.

Dr. Frank Lungenstraß, Geschäftsführer Galileum Solingen. Foto: Fred Lothar Melchior/Fred Lothar melchior

Lungenstraß Wir sind rundum zufrieden mit dem, was wir an Rückmeldungen bekommen. Momentan erhalten wir viele Fünf-Sterne-Bewertungen über Google.

Und Likes bei Facebook?

Lungenstraß In den sozialen Medien sind wir noch nicht so stark vertreten. Wir überlegen, ob wir es pushen sollen, um bestimmte Zielgruppen zu erreichen.

Wem ist schon jetzt sternenklar, dass er bei Ihnen etwas geboten bekommt?

Lungenstraß In absoluten Zahlen liegen die Schülerinnen und Schüler vorne, das sind fast 50 Prozent unserer Gäste. Da kommen nicht nur Klassen aus Solingen, sondern beispielsweise auch aus Köln, weil wir so gut mit der S-Bahn zu erreichen sind. 30 bis 35 Prozent der Gäste besuchen öffentliche Veranstaltungen – und reisen dafür manchmal auch aus Koblenz an. Die restlichen 10 bis 15 Prozent nehmen an Sonderveranstaltungen teil.

Das neue Programm reicht vom „Aufbruch ins All“ bis zu Musikshows wie „Queen Heaven“ und „Star Rock Universe“. Was ist Ihr Favorit?

Lungenstraß Die Rockband Queen ist eine Art Türöffner für viele Menschen, die so das Galileum zum ersten Mal erleben. Mein derzeit schönstes Programm beginnt mit dem Urknall: In der „Zeitreise“ wird die Geschichte des Universums auf die Zeit eines Jahres verkürzt vorgestellt: Der Mensch taucht erst am 31. Dezember auf.

Und Aliens? Wo in Amerika doch gerade die Ufo-Akten freigegeben wurden?

Lungenstraß Das Programm „Ferne Welten – Fremdes Leben“ ist bei unseren Besuchern sehr beliebt. Persönlich kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass uns Außerirdische wie einen Ameisenhaufen betrachten; wir sind nicht die Krone der Schöpfung. Es gibt bis heute keinen einzigen Nachweis über einen extraterrestrischen Ursprung von Ufos. Denkbar sind aber geheime militärische Operationen – und da würde sich jeder Staat gerne hinausreden.

Am 3. Oktober hat das neue Programm „Können Sterne lügen“ seine Premiere. Darüber lässt sich auch trefflich diskutieren.

Lungenstraß Sicher kann man fragen: Sollte man sich in einem Planetarium zu einem solchen Thema herablassen? Ich habe gehört, dass es bei Fachveranstaltungen harte Diskussion darüber gegeben hat. Das in Cottbus produzierte Programm über Astrologie setzt sich sachlich mit dem Thema auseinander und ist mal etwas ganz anderes. Da erwarten wir wieder eine ganz andere Zielgruppe.

Gibt es auch Programme, die in Solingen entstanden sind?

Lungenstraß „Die Rettung der Sternenfee Mira“ ist das erste Programm für Kinder, an dem wir mitgearbeitet haben. Es lag in einer Uralt-Version vor und ist jetzt super geworden. Es geht um die Sonne, den Mond, die Erde und einen Planeten, und es ist faszinierend zu hören, wenn die vier- bis sechsjährigen Zuschauer alle den Zauberspruch mitschreien.

Einen starken Zauber gegen Corona hätten Sie sich als Schatzmeister der Walter-Horn-Gesellschaft sicher auch gewünscht. Wie stark sind die Einnahmen während des Lockdowns zurückgegangen?

Lungenstraß Wir hatten durch die Auflagen wahrscheinlich 25.000 bis 30.000 Besucher weniger. Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis von acht Euro kann man sich ausrechnen, was das bedeutet.

Welcher Zauber hat geholfen, dass das Galileum nicht insolvent wurde? Sie haben fast neun Millionen Euro in seinen Bau investiert – auch geliehenes Geld.

Lungenstraß Die Stadt-Sparkasse verzichtet bis Ende des Jahres auf eine Tilgung. Unter normalen Bedingungen hätten wir 10 bis 15 Jahre für die Tilgung gebraucht; jetzt verlängern sich die Laufzeiten. Aber diese Situation hat keiner kommen sehen. Gut ist, dass wir bis auf eine Halbtagsstelle quasi keine Mitarbeiterkosten haben. Den Honorarkräften brachen allerdings die Einnahmen weg.

Gab es Hilfe vom Bund und vom Land?

Lungenstraß Durch ihre Zahlungen, etwa bei den Überbrückungshilfen, sind wir bisher ganz gut durch die Pandemie gekommen. Teile der Hilfen für November und Dezember sind allerdings bis heute nicht eingetroffen, weil ein Sachbearbeiter es ablehnte, uns überhaupt einen Bescheid zu schicken. Wir haben eine Rechtsanwältin beauftragt, und zwei Landtagsabgeordnete haben sich eingeschaltet.

Wie greifen Ihnen Sponsoren unter die Arme? Haben Sie schon alle Stühle im Planetarium „verkauft“?

Lungenstraß Förderer des Galileums haben bisher Patenschaften für 40 der 84 Sitzplätze übernommen. Für 750 Euro bringen wir für fünf Jahre eine Plakette mit dem Namen des Stifters an. Außerdem gibt es eine Urkunde. Man kann aber auch für 20 Euro einen der 8500 Sterne am Planetariumshimmel erwerben. Sterne am Nachthimmel können symbolisch ab 50 Euro gekauft werden. Wir überlegen uns immer wieder neue Sachen, um Unterstützer zu finden. Auch unser Shop mit Büchern und Karten ist ein guter Umsatzbringer.

Sie vermieten das Galileum auch für private Feiern.

Lungenstraß Ich bin sehr froh, dass am letzten Samstag endlich die erste Trauung im Planetarium stattfinden konnte. Davor mussten zwei Trauungen wegen der Corona-Auflagen ausfallen. Am Samstag durften sich im Planetarium bis zu 50 Personen aufhalten, draußen bis zu 100. Es war auch schön, dass Oberbürgermeister Tim Kurzbach selbst die Trauung durchführte.

Es gab Befürchtungen, dass der Bau des neuen Sammlers am Lochbach das Galileum unerreichbar macht.