650 Jahre Solingen Wieder Dampflok-Fahrten auf der Müngstener Brücke

Denn tatsächlich besteht dann neben den Fahrten auf der Strecke Solingen-Ohligs – Remscheid – Wuppertal – Solingen-Ohligs die Möglichkeit, direkt am eigentlichen Standort der Dampflok 38 2267 im Ruhrgebiet in die Waggons des Museumszuges einzusteigen, um auf der Zubringerfahrt nach Solingen noch mehr Eisenbahn-Romantik zu erleben. Der Dampfzug fährt am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Juni, nämlich jeweils morgens vom Eisenbahnmuseum in Bochum-Dahlhausen los, um zum Solinger Hauptbahnhof zu gelangen – und kehrt abends auch wieder dorthin zurück.