Aktion der evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen Die „wilde Hilde“ konkurriert mit Brautpaar oder Fußballfan

Almuth Conrad denkt momentan eher an näherliegende Termine. Die Pfarrerin, die sich selbst mit einer Vogelscheuche aus Heckenschnitt am Wettbewerb beteiligt, hofft, dass viele Reparaturen in der Burger Kirche in diesem Jahr abgeschlossen werden können. Das Gebäude war im Sommer 2021 schwer vom Wupperhochwasser gezeichnet worden.