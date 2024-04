Sanierung mit Mitteln der Hochwasserhilfe Nach der Flut kommen die Handwerker in die Kirche Unterburg

Damit sind auch die letzten offenen Fragen geklärt: „Deswegen können wir jetzt mit den Bauarbeiten beginnen“, sagt Regina Brabender vom Perspektivteam am Samstagmorgen. Um 9 Uhr haben dort Freiwillige aus dem Bezirk Hünger begonnen, mit Akkuschraubern die Schrauben zu lösen und die Holzleisten aus der Kirche zu tragen. „Die werden wir natürlich erhalten“, sagt Christian Mannheim, Küster in der Kirche Hünger. Bei ihm laufen die Arbeiten am Samstag zusammen. Vielleicht könne das Holz noch an anderer Stelle einen genauso guten Dienst leisten wie in Unterburg.