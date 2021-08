Lebenshilfe-Pläne in Solingen : Werkstatt-Entscheidung zunächst vertagt

Prof. Dr. Susanne Schwalen (r.), Vorsitzende der Lebenshilfe Solingen, warb in der Eissporthalle für den Werkstatt-Neubau. Moderiert wurde die Veranstaltung von Dorothee Daun (Vorsitzende Der Paritätische/l.). Foto: Alexander Riedel/Aleander Riedel

Solingen Rund 150 Menschen informierten sich in der Eissporthalle im Südpark über die Pläne der Lebenshilfe für den Neubau ihrer Behinderten-Werkstatt. Erneut kam es dabei zu hitzigen Diskussionen.

Je später die Stunde, desto gereizter wurde die Stimmung. Entsprechend energisch fiel auch das Schlusswort von Professor Dr. Susanne Schwalen aus: Es sei nicht immer alles umsetzbar, was man sich vielleicht wünsche, konterte die Vorsitzende der Lebenshilfe Solingen die harsche Kritik aus Teilen des Publikums – und verdeutlichte: „Hier geht es um eine Investition für die nächsten 30 bis 40 Jahre und den Erhalt der Zukunftsfähigkeit.“

Ein Besucher hatte der gemeinnützigen Organisation sogar einen „Ausschluss von Behinderten“ vorgeworfen. Hintergrund waren wieder einmal die Pläne für den geplanten Neubau der sanierungsbedürftigen Werkstätten für Behinderte. Deren künftiger Standort sorgt immer wieder für hitzige Diskussionen. Über den aktuellen Stand informierte die Lebenshilfe am Donnerstagabend, im Vorfeld ihrer Mitgliederversammlung, alle Interessierten.

Info Standorte der Lebenshilfe Solingen Aufgaben Beratung, Bildung und Arbeit sind die Schwerpunkte der gemeinnützigen Organisation. Sie beschäftigt in Solingen 650 Menschen mit Behinderungen sowie 150 weitere Angestellte. Neben der Werkstatt für Menschen mit geistiger Behinderung an der Freiheitstraße betreibt die Lebenshilfe aktuell auch einen Heilpädagogischen Arbeitsbereich und ein Familienzentrum an der Alsenstraße, einen Garten- und Landschaftsbau-Standort an der Langhansstraße, eine Werkstatt für Menschen mit psychischen Erkrankungen im Südpark, die Eissporthalle und Haus Müngsten.

Rund 150 Gäste waren dazu in die Eissporthalle gekommen und hatten sich auf Stühlen im Innenraum der von der Lebenshilfe betriebenen Sportstätte niedergelassen. Deren Fläche galt auch als potenzieller Kandidat für die neuen Werkstatträume – ist aber wohl kein Thema mehr, weil der Eissport möglichst erhalten werden soll.

Die Probleme der aktuellen Räume an der Freiheitstraße in Wald brachte Annette Esser vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) auf den Punkt: „Sie lassen eine Weiterentwicklung kaum zu.“ Zu dem sei das Gebäude in die Jahre gekommen: Im Winter werde es in den Räumen außerdem zu kalt, im Sommer zu heiß.

Ein Umbau im laufenden Betrieb ist kein Thema. Fördergelder vom LVR gibt es nur für Neubauten. Außerdem müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, wie die Lage in einem Gewerbegebiet und die Nähe zu Autobahnen oder Bundesstraßen. „Und wenn an der Freiheitstraße neu gebaut wird – wo sollen die Mitarbeiter dann in der Bauzeit hin?“, fragte ein Besucher rhetorisch an die Adresse all jener, die einen Erhalt des gewohnten Standorts fordern.

Zudem, betonte Susanne Schwalen, plane man die Eröffnung eines neuen Geschäftsbereichs für minderjährige Mitarbeiter ab 16. So gilt der ehemalige Firmenhauptsitz der Silag Handel AG in Gräfrath als Favorit. Das Unternehmen könnte die neue Werkstatt bauen und an die Lebenshilfe vermieten. 22.000 Quadratmeter bebaubare Fläche stünden dort zur Verfügung, 12.700 würden maximal gebraucht, erklärte Günter Oelscher von der Unternehmensberatung Contec.

Er trug auch die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe vor, die die Anforderungen skizzierte: Neben Werkstatträumen sollen auch eine Multifunktionshalle und eine Gartenanlage am neuen Standort untergebracht werden. Nicht genutzte Flächen könnten Handwerks- und Inklusionsbetriebe nutzen. Am Eingang ist eine neue Bushaltestelle geplant. Auch einen Shuttle-Service soll es geben.

Genau an diesem Punkt scheiden sich allerdings die Geister. Denn als häufigsten Einwand gegen einen Umzug nach Gräfrath führten dessen Kritiker die weitere Anreise ins Feld. „Dafür werden wir Lösungen finden“, versicherte indes Susanne Schwalen den Gästen. Manche davon warfen den Veranstaltern am Ende des von der Paritätische-Vorsitzenden Dorothee Daun moderierten Info-Abends vor, dass ohnehin alles schon feststehe.