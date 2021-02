Solardachpfanne : Wenn der Schraubergott aufs Dach steigt

Info

Zur Person Auf seiner eigenen Homepage präsentiert sich Peter Hakenberg selbstironisch als „Schraubergott“. Mit der Bezeichnung „Daniel Düsentrieb“ kann der gebürtige Solinger auch gut leben. Der Diplom-Ingenieur ließ sich nach dem Abitur am Gymnasium Vogelsang zunächst zum Fachschweißer sowie zum Fahrzeug- und Karosseriebauer ausbilden und studierte dann in Wuppertal Maschinenbau (Fachrichtung Konstruktionstechnik, Kolben- und Turbomaschinen). Von 1990 bis 2010 arbeitete Hakenberg für die Ford-Werke in Köln, zuletzt als Leiter in der Entwicklung. Von 2011 bis 2014 leitete er die Kölner Niederlassung der Ingenieur- und IT-Dienstleistungsgruppe IndustrieHansa.

Firma 2015 gründete Peter Hakenberg in Solingen mit vier Kollegen die paXos Consulting & Engineering GmbH & Co. KG. Das Unternehmen sitzt seit Mitte 2019 in Langenfeld. Dort hat auch die vor drei Monaten ins Bundesregister eingetragene paXos Solar GmbH ihren Sitz. Gesellschafter beider Unternehmen sind neben Hakenberg noch Janina Kaergel, Karsten Birkholz, Stefan Puczynski und Guido Schumacher.