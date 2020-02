Tourismus : Solingen Schlusslicht bei Hotelübernachtungen

Das geplante Hotel am Solinger Hauptbahnhof soll eine Aufwertung für Solingen bringen. Entwurf: Hotel Solingen GmbH. Foto: Hotel Solingen GmbH

Solingen Das Bergische Städtedreieck hat 2019 bei den Hotelgästen zugelegt. Allein Solingen musste kräftige Einbußen verkraften.

Der „typische bergische Tourist“ kommt zum Wandern und Radfahren, bevorzugt auf alten Bahntrassen, in die Region und bleibt durchschnittlich zwei Tage im Bergischen. Neben dem so vermittelten Naturerlebnis wird aber auch „ein Großstadterlebnis“ geboten. Und hier hat Wuppertal mit seinen 46 Hotels gegenüber Solingen (18) und Remscheid (17) deutlich die Nase vorn. Das belegen die Beherbergungszahlen 2019, die Information und Technik NRW jetzt vorlegte.

Für das Bergische Städtedreieck wurde danach ein Plus von knapp acht Prozent bei den Gästeankünften (391.625), die zahl der Übernachtungen stieg um 6,6 Prozent auf 867.076. Allerdings wird der Zuwachs bei den Gästeankünften insbesondere von Wuppertal (plus 12,3 Prozent) und Remscheid (plus vier Prozent) getragen. Solingen fällt mit einem Minus von 7,5 Prozent klar ab. Lediglich 49.176 Personen stiegen in einem klingenstädtischen Hotel ab, im Jahr zuvor waren es 53.171. Die Zahl der Übernachtungen ging von 99.161 im Jahr 2018 auf 94.137 in 2019 zurück. Kleiner Lichtblick für die Solinger Hotels: Es kamen mehr als 1000 ausländische Gäste mehr, und zwar 7748 gegenüber 6710. Das entspricht einer Steigerung von 15,5 Prozent. Im Schnitt übernachteten die Hotelgäste zwei Tage, auch hier war bei den ausländischen Gästen ein hohes Plus (20,2 Prozent) zu verzeichnen. Allein auf sie entfielen 18.662 Übernachtungen – 2018 waren es lediglich 15.531.

„Das Interesse für unsere Region ist grundsätzlich groß“, sagte jüngst Holger Piwowar, Geschäftsführer Bergisches Land Tourismus Marketing, im Gespräch mit unserer Reaktion. Er und seine Kollegin Sylke Lukas lassen aber nichts unversucht, unter der Marke „Die Bergischen Drei“ ist es die Aufgabe, die touristischen Angebote der Region im In- und Ausland zu bewerben und ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Für die Gesamtregion klappt das gut Solingen hat zumindest bei den Hotelübernachtungen Nachholbedarf. „Das neue Hotel am Hauptbahnhof in Ohligs könnte aber eine Aufwertung für Solingen bringen“, sagt Sylke Lukas.