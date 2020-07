Schwimmen in Solingen : Kalte Dusche für die Freibäder

Am ersten Öffnungstag war im Ohligser Heidebad nicht viel los. Auch danach hielt sich der Besucherandrang wegen des Wetters und der Corona-Pandemie in Grenzen. Foto: Alexander Riedel

Solingen Die Besucherzahlen in den beiden Freibädern Ittertal in Wald und Heidebad in Ohligs halten sich seit der Eröffnung am 11. Juni in überschaubaren Grenzen. Gründe sind das Wetter, aber auch die Corona-Pandemie.

Wenigstens einmal in der Woche zieht es Hartmut Lemmer ins Freibad Ittertal, um im großen Schwimmbecken einige Bahnen zu ziehen. „1000 Meter absolviere ich regelmäßig“, sagt der frühere Vereinsschwimmer und heutige Vorsitzende des Fördervereins Ittertal. Dabei sah es nach Ausbruch der Corona-Pandemie im März lange Zeit danach aus, dass die beiden Freibäder Ittertal und Heidebad überhaupt nicht öffnen können. Aus Kostengründen hatte der Förderverein Ittertal sogar erwogen, auf die Freibad-Saison in diesem Jahr gänzlich zu verzichten. Doch am 11. Juni war trotzdem der Start in die Freibad-Saison – mit entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln. „Für viele kam das überraschend, zumal die Hallenbäder noch nicht geöffnet waren“, sagt Hartmut Lemmer.

War im Juni das Wetter noch halbwegs in Ordnung, zog danach bei den Freibad-Betreibern Ernüchterung ein. „Dann kam der Regen und unbeständiges Wetter“, so Lemmer. Das sorgte im Ittertal und im Heidebad bislang für überschaubare Besucherzahlen.

Info Die Freibäder haben täglich geöffnet Öffnungszeiten Das Freibad Ittertal ist von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Die Eintrittskarten gelten jeweils für vier Stunden. Das Heidebad öffnet täglich von 10.30 bis 19 Uhr. Besucher In der Saison 2019 zählte das Ittertal rund 30.000 Badegäste. Im Heidebad waren es 32.000.

Bei Halbzeit der Schulferien kamen ins Ittertal lediglich 4400 Besucher. „In dieser Zahl enthalten sind aber auch die Besucher, die lediglich ein Beach-Volleyballfeld gebucht haben“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins und ergänzt: „Zum Schwimmen ins Freibad kommen die Leute vor allem, wenn vorher drei, vier Tage schönes Wetter gewesen ist.“

Aber Lemmer weiß auch, dass nicht nur das Wetter, sondern auch die Corona-Pandemie mit ein Grund ist, dass aktuell nur wenige Besucher ins Freibad gehen. „Wer kann, hat sich einen kleinen Pool im Garten aufgestellt, andere meiden die Freibäder und gehen derzeit auch nicht gerne in ein Restaurant“, weiß der langjährige Vorsitzende des Solinger Sportbundes.

Im Freibad Ittertal ist zudem Schichtbetrieb angesagt. Maximal 450 Badegästen wird von 10 bis 14 Uhr oder von 15 bis 19 Uhr Einlass gewährt. Zwischendurch wird eine Stunde gereinigt. „Wir waren nur an einem Tag nahe an den 450 Badegästen“, sagt Lemmer.

Zwar bekommt das Freibad Ittertal schon seit Jahren keinen Betriebskostenzuschuss mehr von der Stadt. In der Corona-Badesaison 2020 kann der Förderverein nach Informationen unserer Zeitung aber auf die Rückendeckung der Stadt und überdies auf Landes- und Bundesmitteln hoffen. bauen.

Das Heidebad mitten im Ohligser Naturschutzgebiet ist das das einzig verbliebene in städtischer Regie befindliche Freibad in Solingen. Der „Besucherkrösus“ muss sich in diesem Jahr aber ebenfalls in Bescheidenheit üben. denn auch hier hält sich die Zahl der Badegäste in Grenzen. „Bisher waren es rund 4000“, sagt Kirsten Olsen-Buchkremer. Die Geschäftsführerin der Solinger Bädergesellschaft konnte nur an wenigen Tagen mehr als 350 Badegäste beobachten. „Hartgesottene Schwimmer kommen aber immer, egal wie das Wetter ist“, so Olsen-Buchkremer.

Wetter und Corona – auch die Chefin der Solinger Bädergesellschaft macht diese beiden Faktoren für den bislang schwachen Besuch in den Freibädern verantwortlich. „Unsere Besucher verhalten sich aber sehr disziplniert und halten sich an die Regeln“, lobt Olsen-Buchkremer.