Krankenhaus in Solingen musste Operationen verschieben Weltweite IT-Panne betraf auch Städtisches Klinikum

Die IT im Städtischen Klinikum Solingen wurde Freitagvormittag infolge einer technischen Störung beim Anbieter der Sicherheitssoftware CrowdStrike lahmgelegt. Ein Udpate der Sicherheitssoftware, die auch im SKS eingesetzt wird, hatte weltweit zu massiven IT-Ausfällen geführt. Betroffen waren unter anderem Flughäfen in den USA, in Zürich und Berlin.