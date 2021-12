Weltmusik-Konzert in Solingen : Tradition trifft Moderne im Lichtturm

Bo-Sung Kim, Gunda Gottschalk, Saadet Türköz und Ute Völker (v.l.) proben für Bild- und Tonaufnahmen im Lichtturm- Foto: Ansgar Sperk

Solingen Das „Ensemble Ay“ kommt für professionelle Film- und Tonaufnahmen seiner Weltmusik sowie ein Livekonzert voller Fernblick nach Solingen.

Wohlklingend und ein wenig eigentümlich hallt es durch den Gräfrather Lichtturm. Unter der spektakulären Glaskuppel probt das „Ensemble Ay“, ein Quartett auf nicht enden sollender Reise ins Land der Klangwelten und der Suche nach einem eigenen gemeinsamen musikalischen Profil. Die Quellen, aus denen die vier Musikerinnen schöpfen können, sind so ergiebig wie vielfältig und gegensätzlich.

„Wir sind alle Vollblutimprovisatorinnen und haben im vergangenen Jahr zum ersten Mal gemeinsam beim Frauen-Musikfestival „Future Now“ im Mirkebad in Wuppertal auf der Bühne gestanden“, berichtet Gunda Gottschalk. Zusammen mit Ute Völker und zahlreichen Mitstreiterinnen initiierte sie dieses vielbeachtete Event nur von Frauen – nicht nur für Frauen.

Info Im Studio geht die Arbeit weiter Ton und Bild Die Filmaufnahmen entstehen in der schmucken Architektur des Gräfrather Lichtturms vor spätherbstlicher Kulisse. Die zeitgleichen Tonaufnahmen werden anschließend in den Valve Records Studios vervollständigt, abgemischt und für die Veröffentlichung aufbereitet. lichtturm-solingen.de/ valve-records.com

Die beiden klassisch ausgebildeten Wuppertaler Spezialistinnen für zeitgenössische und experimentelle Musik an Violine und Akkordeon sowie Kuratorinnen der namhaften Peter Kowald Gesellschaft, sind jede für sich gestandene Größen in der umtriebigen Weltmusikszene. Etliche Jahre bereits sorgen sie stets aufs Neue für außergewöhnliche und bemerkenswerte Konzertereignisse. Mit der Koreanerin Bo-Sung Kim an traditionellem Schlagwerk und der kasachisch-türkischstämmigen Sängerin Saadet Türköz, haben sie sich im „Ensemble Ay“ verbündet. Ay ist türkisch und bedeutet Mond.

Die in Korea geborene und in Berlin aufgewachsene Bo-Sung Kim spannt in ihrem rhythmischen Schaffen einen Bogen von der traditionellen koreanischen Perkussion hin zur aktuellen Performancekunst. Ähnlich ist das vokalistische Werk der Wahlschweizerin Saadet Türköz vom Spannungsfeld zwischen modernem Freejazz und der musikalischen Tradition ihrer Wurzeln im Hochland Klein- und Zentralasiens geprägt.

Gunda Gottschalk kennt den einstmaligen Wasserturm in Gräfrath – mit 276 Metern Solingens höchster Punkt – als außergewöhnlichen Spielort gut. Hier hat sie schon einige Male solo und in verschiedensten Klangkollektiven konzertiert. In den runden Formen des Bauwerks finden sich die vier Tonkünstlerinnen wieder und wohl. Die geschwungenen Treppen – rauf und runter – symbolisieren für sie darüber hinaus etwas Zyklisches. Bei solchen Aufnahmen muss das ganze Setting einfach passen: „Glücklicherweise ist die Familie Dinnebier ein Freund der Avantgarde, sehr kulturaffin und fördert gerne die Kunst auch jenseits des Mainstreams.“