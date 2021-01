Fußballtrainer aus Solingen feiert runden Geburtstag : Weltenbummler Krautzun wird 80

Info

Persönlich Eckhard Krautzun hat nicht nur in jungen Jahren für Union Solingen gespielt. Er stand auch in der erfolgreichsten Zeit des Clubs als Trainer an der Seitenlinie. Unter anderem in der Saison 1983/84, als die Unioner am Aufstieg in die Erstklassigkeit kratzten und schließlich in der Abschlusstabelle der Zweiten Bundesliga auf dem fünften Platz landeten.