Lehrermangel in Solingen Weiter Unterrichtsausfall an Hartschen-Schule

Der Unterrichtsausfall an der Wilhelm-Hartschen-Förderschule in Solingen dauert weiter an. Das erläutert jetzt die Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion. „Die Schulaufsicht hat die Unterrichtskürzung aktuell bis zum 30. April 2024 genehmigt“ berichtet die Sprecherin der Stadt, Sabine Rische. Damit verlängert sich die eigentlich bis Januar dieses Jahres angekündigte Unterrichtsverkürzung – und das womöglich auf unbestimmte Zeit. Denn zu jedem Einstellungstermin von Lehrern – in diesem Jahr am jeweils 1. im Mai, August und November – werde „erneut geprüft, ob eine weitere Verlängerung notwendig ist“. Verbessere sich die Personalsituation, werde die Kürzung „sofort aufgehoben“, so die Stadtverwaltung.