Arbeitsmarkt Solingen : Die Beschäftigung wächst auch 2020

Solingen Einen leichten Anstieg der Erwerbslosigkeit erwartet der Chef der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal, Martin Klebe, im ersten Halbjahr. Im zweiten Halbjahr könnten die Quoten aber wieder unter sieben Prozent sinken.

Gleichwohl erwartet Klebe zumindest im ersten Halbjahr des neuen Jahres „einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit“ in Solingen. Dagegen dürften die Zahlen des kommunalen Jobcenters in den ersten sechs Monaten eher zurückgehen, so dass unter dem Strich trotz Brexit oder Handelskriegen keine größeren Veränderungen der aktuell immer noch guten Beschäftigungslage eintreten wird. Im zweiten Halbjahr, so die Einschätzung des Agenturchefs, könnten die Zahlen des Jobcenters dann etwas nach oben gehen, andererseits die Zahl der Jobsuchenden in der Agentur sich zurück entwickeln. Auch bei der Kurzarbeit sei keine rapide Zunahme zu erwarten. „Die Auftragseingänge der Industrie stabilisieren sich“, so der Eindruck von Klebe. „In den Bereichen Pflege und Handwerk gibt es viele offene Stellen“.