Rund um Schloss Grünewald in Solingen Weihnachtsmarkt zählt bislang 41.000 Besucher

An jedem Wochenende waren zwischen 85 bis 95 Aussteller vor Ort – knapp drei Viertel der Kunsthandwerker, Künstler oder Designer, waren an allen Weihnachtsmarkt-Tagen präsent. Und auch am Donnerstag haben wieder einige neue Aussteller ihre Stände aufgebaut. „Nicht nur wir als Veranstalter sind mit der bisherigen Resonanz sehr zufrieden“, erklärt Anke Peters. Gleiches gelte auch für die Aussteller, die unter anderem Arbeiten aus Glas, Keramik und Holz, moderner Kleidung und Accessoires sowie Schmuckdesign und vieles andere mehr zum Verkauf oder auf Bestellung anbieten. Nach Einbruch der Dunkelheit gibt es am Samstag zwei Feuershows.