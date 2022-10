Solinger Innenstadt : Weihnachtsdorf bietet Ehrenamtlern Platz

Beim Weihnachtsdorf soll der Gedanke des Für- und Miteinanders im Mittelpunkt stehen. Foto: Meuter, Peter (pm)

Mitte Es gibt für Interessierte noch die Chance, sich einen Platz auf dem Weihnachtsmarkt am Fronhof zu sichern. Teilnehmen können alle Vereine und Initiativen, aber auch Privatleute.

Der Werbe- und Interessenring Solinger Innenstadt (W.I.R.) will den diesjährigen Weihnachtsmarkt auf dem Fronhof ganz im Zeichen bürgerschaftlichen Engagements gestalten und all jenen Vereinen, Initiativen sowie Privatleuten helfen, die den Besuchern des Weihnachtsdorfes in der City am 10. und 11. Dezember für einen guten Zweck kleine Geschenke und Leckeres für das leibliche Wohl verkaufen.

„Wir möchten das bürgerschaftliche Engagement der Solinger unterstützen und stellen deshalb unsere Weihnachtsbuden kostenlos zur Verfügung“, sagte jetzt der Vorsitzende des W.I.R., Detlef Amann. Finanziert wird das Angebot durch Mitglieder des W.I.R. und Sponsoren in Form einer Stand-Patenschaft. Und auch sonst soll beim Weihnachtsdorf der Gedanke des Für- und Miteinanders im Mittelpunkt stehen. So können Kinder unter Anleitung der Güterhallen-Künstlerin Janine Werner und ihrer Tochter Jo-Inn basteln und malen. Die kleinen Kunstwerke werden anschließend in den Solinger Pflegeeinrichtungen an Senioren verschenkt. Unterstützt wird diese Aktion vom Verein Lebensherbst und der Altenstiftung der Stadt-Sparkasse Solingen.

Petra Krötzsch, die an dem neuen Konzept für das Weihnachtsdorf mitgearbeitet hat und in diesem Jahr den Werbe- und Interessenring bei der Besetzung der Verkaufsstände unterstützt, freut sich über das große Interesse der Ehrenamtler. „Einige Buden sind bereits reserviert. Das Angebot wird gerne angenommen“, sagte Krötzsch in dieser Woche zur bisherigen Resonanz auf die Aktionen.