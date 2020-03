Nach Brand in Solinger Gaststätte : Sieben Anwohner müssen Mehrfamilienhaus verlassen

Solingen: Feuerwehrleute löschen einen Brand in einer Gaststätte. Foto: dpa/Gianni Gattus

Solingen In einer Gaststätte in Solingen kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Brand. 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften eine Stunde lang gegen die Flammen.

In einer Gaststätte im Erdgeschoss eines Solinger Wohn- und Geschäftshauses ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die sieben Anwohner des dreigeschossigen Hauses mussten das Gebäude verlassen, teilte die Feuerwehr mit. Fünf von ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Nach rund einer Stunde hatten die etwa 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, der zwischenzeitlich starken Rauch entwickelt hatte. Die Brandursache war zunächst unklar.

(ham/dpa)