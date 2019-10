Zerstörte Gärten : Waschbär „Panzerknacker“ sorgt für Ärger in Solingen

Solingen In Solingen treiben zunehmend Waschbären ihr Unwesen. Für Gartenbesitzer ist es gar nicht so leicht, gegen die Tiere mit der „Panzerknacker“-Maske anzugehen. Auch Mülltonnen sind kein Hindernis für die pfiffigen Wühler.

Kahlgefressene Tomatensträucher, leergeputzte Vogelhäuschen: Ernst Dieter Brunne und seine Nachbarin Beate Unger von der Hasseldeller Straße hatten zuletzt einiges an „Unfug“ bemerkt, den „irgendein Tier“ mit zunehmender Regelmäßigkeit bei ihnen anstellt. In der vorigen Woche konnte der Rentner dem Übeltäter direkt in die Augen schauen: „Im Gitter zwischen Haus und Terrasse hatte sich der Kopf eines Waschbären eingeklemmt, zumindest kurzfristig – er war schnell wieder frei“, berichtete Brunne, der noch nie zuvor ein Exemplar dieser Kleinbären gesehen hatte.

Erst seit den 30er Jahren gibt es diese Tierart in Deutschland. Ursprünglich in Nordamerika beheimatet, entkamen viele aus Pelzzuchtfarmen in Hessen, Brandenburg und der Eifel. Die Folge: Die putzig anzuschauenden Kleinbären mit der schwarzen „Panzerknacker-Maske“ um die Augen und dem geringelten Schwanz haben sich längst in NRW breitgemacht und sind auch in Solingen angekommen. Davon weiß auch Gerhard Brahmer von der Stiftung Umweltschutz und Natur zu berichten. So hat er etwa Fotos eines auf der Bonner Straße überfahrenen Waschbären – sie sind also auch in Ohligs verbreitet.