Gottesdienste in Solingen Predigt soll berühren statt maßregeln

Auch mit politischen Statements wolle er die Zuhörer prinzipiell nicht überziehen, erklärt Mohr. Der Krieg im Heiligen Land lasse sich freilich nicht ausklammern. Das Studium der Schrifttexte liefere den Einstieg in die Arbeit an der Predigt. Und dort lasse sich manches entdecken, um den Bogen in die Gegenwart zu spannen. Die Vision des Propheten Jesaja vom Frieden etwa habe die Kirchbesucher auch zuletzt in der Adventszeit mit der Situation im Nahen Osten konfrontiert. Inspirationen für die Predigt gibt es für den katholischen Priester in den Tagen vor der jeweiligen Messe: „Manchmal fliegt mir irgendein Zitat zu – oder auch ein Liedtext.“ Der müsse auch nicht unbedingt im Gebet- und Gesangbuch „Gotteslob“ stehen.