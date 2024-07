Modernisierungsbedarf in Ohligs Was passiert mit der Telefonzelle am Bahnhof?

Sie wirkt wie ein Relikt aus uralten Zeiten, die alte Telefonzelle in Nähe des Ohligser Bahnhofs. Das vor allem jetzt, wo das Bahnhofsumfeld so umfassend modernisiert wurde. Das kann so nicht bleiben, findet die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid, und wendet sich jetzt mit einer Anfrage an die Stadtverwaltung.