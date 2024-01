Winter in der Klingenstadt Solingen wartet auf den Schnee

Polizei Das Polizeipräsidium Wuppertal befürchtet nach Montag am Mittwoch erneut eine erhöhte Zahl an Verkehrsunfällen. Wirklich vorbereiten könne man sich auf etwaig angekündigte starke Schneefälle indes nicht. „Wir haben aber genügend Personal, um mit der Lage umzugehen“, sagt ein Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Vom vergangenen Sonntagabend bis zum späteren Montagnachmittag, als es bereits schon einmal zu intensivem Schneefall in Solingen gekommen ist, hatte das Polizeipräsidium in allen drei Großstädten insgesamt 130 witterungsbedingte Unfälle verzeichnet. In Solingen gab es im gleichen Zeitraum 23, zum Glück gab es jedoch nur Blechschäden. Die Polizei hoffe nun, „dass die Bürger nach ihren Erfahrungen von Montag nun besser auf den Schneefall eingestellt sind“, so der Polizeisprecher.