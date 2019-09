Gefälscht E-Mail-Bewerbungen : Arbeitsagentur warnt vor gefälschten Mails

Solingen Die Agentur für Arbeit warnt vor gefälschten E-Mail-Bewerbungen, die derzeit Unternehmen teilweise erhalten.

Die Mails würden vertrauenswürdig wirken und von unterschiedlichen, unauffälligen Mail-Adressen versandt. Im Betreff der E-Mail steht in der aktuellen Version „Bewerbung via Arbeitsagentur – Eva Richter“. Verdächtige E-Mails, die zum Beispiel auf ein Stellenangebot bei der Agentur verweisen, das es nicht gibt, sollten ungelesen gelöscht werden. Denn im Anhang ist die Schadsoftware in Form eines zip-Archivs verborgen.