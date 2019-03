Walder Kotten: Ein historischer Ort für Veranstaltungen

Den Vorstandsmitgliedern des Walder Bürgervereins Horst Sammer, Peter Trossert und Wolfgang Müller (von links) liegt viel an den historischen Maschinen im Walder Kotten. Foto: Meuter, Peter (pm)

Der Walder Kotten kann für private Feiern gemietet werden. Parallel finden weiter Modernisierungsarbeiten statt.

Früher ein Werkstatt- und Fabrikgebäude, heute ein beliebter Veranstaltungsort mit historischem Charme: Der Walder Kotten hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Und die Veränderungen dauern an. In dieser Woche wird im Eingangsbereich des historischen Gebäudes eine Isolierung gegen Feuchtigkeit und Kälte eingebaut. Darüber hinaus werden auch die Wände auf dem Dachboden neu verputzt.