Solingen-Wald : Versuchter Raub am Walder Marktplatz

Solingen Ein 24-Jähriger ist am Samstagabend in Solingen knapp einem Raub entgangen. Am Walder Marktplatz wurde er bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 24-Jähriger ist am Samstagabend auf dem Walder Marktplatz knapp einem Raub entgangen. Ein unbekannter junger Mann forderte gegen 22.40 Uhr von dem 24-Jährigen eine Zigarette. Als der junge Mann der Aufforderung nicht nachkam, drohte sein Gegenüber mit der Faust und verlangte außerdem das Portemonnaie und das Mobiltelefon. Als ein Bekannter des 24-Jährigen auftauchte, entfernte sich der Täter mit einer weiteren Mann in Richtung Holbeinstraße. Der Gesuchte ist etwa 18 Jahre und 175 bis 180 cm groß. Er trug eine schwarze Trainingsjacke, eine schwarze Kappe und eine schwarze Bauchtasche. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

(red)