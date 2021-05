Interview : Wald setzt Hoffnungen in Stadtteilmanager

Mehr Belebung für den Stadtteil Wald – unter anderem durch über 20 Millionen Fördermittel und die geplante ISG.

Birgit Zeier Da gibt es natürlich einiges. Man erntet ja oft erst nach Jahren, was man gesät hat. Nehmen Sie zum Beispiel den Walder Rundling: Wir haben ganz lange dafür gekämpft, dass dort für 66.000 Euro eine neue Bepflasterung hinkommt. Wenn so etwas nach langer Zeit tatsächlich umgesetzt wird, freut einen das besonders. An der Kläranlage Eschbach ist ein einseitiger Gehweg entstanden, was auch schön ist für die Schulkinder. Wichtig zu nennen wäre auch der Neubau für die Löscheinheit 7 der Freiwilligen Feuerwehr. Außerdem haben alle Grundschulen einen Neubau bekommen oder er ist noch in Planung. Dazu kommen aber auch sehr viele einfache Dinge. Als ich einmal im Wald spazieren ging, sah ich, dass die Bänke verrottet waren. Dann nahm ich Kontakt mit unserem Förster Michael Conrad auf, und dann wurden neue Bänke installiert, ebenso wie Mülleimer an den Eingängen zum Landschaftsschutzgebiet.