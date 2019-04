Ansichtssache : Solingen wächst – allerdings nicht bei den Arbeitsplätzen

Meinung In der Klingenstadt gibt es zu wenig Arbeits- und Ausbildungsplätze. Viele müssen deshalb in Nachbarstädte pendeln.

Die Einwohnerzahl von Solingen wächst. Das ist gut, denn mehr Menschen in der Stadt sorgen für Belebung und für mehr Konsum. Sie brauchen allerdings bezahlbaren Wohnraum in jeder Kategorie. Die Immobilienpreise steigen zwar bereits kräftig an, im Vergleich zu den nahen Metropolen ist Solingen aber immer noch „preiswert“. Und sollten die Zuzügler nicht nur zum Schlafen in die Klingenstadt kommen, dann braucht es auch ausreichend Arbeitsplätze. Doch daran hapert es. Denn die Arbeitsplatzdichte in der Klingenstadt ist im Vergleich zu Remscheid und Wuppertal deutlich geringer. Für die 103.006 erwerbstätigen Solinger im Alter zwischen 15 und 65 Jahren gibt es lediglich 53.213 Arbeitsplätze am Ort. Viel zu wenig, und das führt dazu, dass viele Solinger sich außerhalb der Stadt einen Arbeitsplatz suchen müssen.