Schnelles Internet in Solingen Vorgezogener Glasfaser-Ausbau wäre Chance für Ohligs

Noch ist in Sachen Glasfaser-Ausbau in der Ohligser City nichts entschieden. Aber die Ankündigung aus der Stadtverwaltung, die Möglichkeit einer vorgezogenen Verlegung der Leitungen zu prüfen, geht in die richtige Richtung. Denn es wäre sinnvoll, die augenblickliche Großbaustelle in der Fußgängerzone zu nutzen, um die Voraussetzungen für schnelles Internet zu schaffen.