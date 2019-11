Theater und Konzerthaus Solingen : Vorfreude, Anspannung und Erleichterung beim Tanzfest

Die Gruppen der Tanzschulen und Vereine gaben sich am Wochen­ende im Theater und Konzerthaus buchstäblich die Klinke in die Hand.

Die Stahltür zur Bühne öffnet sich – tosender Applaus dringt aus dem Pina-Bausch-Saal in den Garderobentrakt. Sichtlich ­euphorisiert hüpfen ein paar Mädchen in weißen Tutus umher – sie haben gerade geschafft, was einer Gruppe von rot-gewandeten Frauen im Flur noch bevorsteht. „Wir sind von der Tanzoase“, verrät eine der Damen beim Warten auf den eigenen Auftritt im Theater und Konzerthaus.

Ganz am Ende des Ganges sitzt derweil Tanzfest-Organisatorin Manuela Hoor an einem Tisch mit Blick auf den Bühneneingang und empfängt Eltern, die ihre Kinder am Theater abliefern. „Wo ist die ­Garderobe von art of?“ fragt eine Mutter etwas in Eile – und Hoor weist ihr den Weg in den Kleinen Konzertsaal. Dort ist das gemeinsame Basislager der Gruppen, die das „Zentrum für Tanz und Gesundheit“ beim diesjährigen Solinger Tanzfest an den Start bringt.