Solingen: Vor Ostern 2019 öffnet das neue Schwimmbad

Hallenbad-Neubau in Solingen

Der Neubau des Hallenbades Vogelsang an der Focher Straße in Wald liegt im Zeitplan. Foto: Martin Kempner

Solingen In Kürze werden die Glasfronten am neuen Schwimmbad Vogelsang installiert – der Baukörper ist dann gänzlich geschlossen.

Ab Donnerstag wird die Glasfront des neuen Hallenbades Vogelsang entlang der Focher Straße nach und nach eingesetzt. Eine Woche darauf werden Glasfenster im rückwärtigen Bereich angebracht, dort, wo die Schwimmbecken sind. „Mitte bis Ende November sind wir wind- und wasserdicht“, sagt Pellikaan-Bauleiter Barry Mureau mit Blick auf den Baukörper. Der ist dann gänzlich geschlossen und vom Wetter unabhängig. In Kürze abgebaut wird zudem der Baukran: „Den brauchen wir nicht mehr“, sagt Barry Mureau. Das Dach des Neubaus ist ohnehin längst drauf.

Gleichwohl ist der Innenausbau des Schwimmbades schon länger im vollen Gang. „Es geht richtig gut voran“, freut sich die Geschäftsführerin der Solinger Bädergesellschaft, Kirsten Olsen-Buchkremer. Beim Baustellenrundgang am Dienstag ist beispielsweise das künftige Foyer schon deutlich zu erkennen. „Man kann bei Fertigstellung des Bades von der Focher Straße bis zu den Schwimmbecken schauen“, sagt Olsen-Buchkremer.

Bevor allerdings die Edelstahlböden in die Becken kommen, wird noch einige Zeit vergehen. „Wir hängen erst die Decke über den Becken ab, danach wird der Beckenboden verlegt“, erklärt Kirsten Olsen-Buchkremer. So werde eine Beschädigung des Beckens ausgeschlossen. Räumlich getrennt durch Glasscheiben und -türen werden die Schwimmbereiche. Planschbecken, Spraypark und Lehrschwimmbecken bilden einen Bereich, in dem Eltern ihre Kinder von verschiedenen ­Sitzgelegenheiten auch gut beobachten können. Im großen Schwimmbecken können bei Bedarf auch Leinen gespannt werden, damit die Badegäste Bahnen ziehen können.