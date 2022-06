Schwerer Unfall in Solingen : Von Lkw erfasste Seniorin ist gestorben

Update Aufderhöhe Die Seniorin, die am Dienstag in Aufderhöhe von einem Lastwagen überrollt und danach vom Fahrer unbemerkt etwa einen Kilometer mitgeschleift worden, ist ihren schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte eine 89-jährige Fußgängerin die Fahrbahn an der Fußgängerampel in Höhe der Gillicher Straße, als ein 53-jähriger Lkw-Fahrer anfuhr und die Fußgängerin erfasste. Dabei geriet die Seniorin vermutlich unter das Führerhaus und wurde von dem Lkw bis zu einem Speditionsgelände an der Löhdorfer Straße mitgeschleift.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen bemerkte der 53-jährige Fahrer dort die verletzte Frau. Die Feuerwehr befreite die Solingerin und brachten sie zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik, wo die 89-Jährige in den frühen Morgenstunden des 1. Juni starb.

Für das Stadtgebiet Solingen ist dies die erste bei einem Verkehrsunfall getötete Person in diesem Jahr.

Das Verkehrskommissariat Solingen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden.

(dpa)