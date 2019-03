Volle Cafés : Sonne und Wärme – der Frühling ist da

Carmen Weber (links) und Anne vom Stein genießen ihren Kaffee im Freien. Foto: Zimmermann, Jana

Mitte Das sonnige Wetter sorgt in Solingen für volle Cafés und gute Laune. Auch die Blumenhändler auf dem Markt spüren eine größere Nachfrage.

Von Jana Zimmermann

Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang in dieser Woche zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Auch in der Klingenstadt. Bei bis zu 14 Grad und strahlendem Sonnenschein verbrachten viele Solinger den Donnerstagmittag an der frischen Luft. Die sonnigen Plätze in den Cafés und auf den Bänken rund um den Graf-Wilhelm-Platz waren begehrt.

Carmen Weber und Anne vom Stein gehören zu den Glücklichen. Sie haben einen freien Tisch im Eiscafé La Luna im Solinger Hofgarten gefunden. Dabei genießen sie besonders die Wärme der Frühlingssonne. „Endlich kann man die Jacke ausziehen. Nach dem ungemütlichen Wetter der letzten Woche weiß man das besonders zu schätzen.“

Info Es bleibt erst einmal freundlich Laut den Wetterdiensten bleibt es in Solingen heute zunächst sonnig. Auch der morgige Samstag soll erst einmal freundlich werden – wenngleich es später womöglich vereinzelt auch zu etwas Regen kommen kann. Von 19 Grad am Freitag gehen die Höchstwerte auf 14 Grad am Samstag zurück.

Für die beiden Frauen aus Wermelskirchen ist der Cafébesuch der Beginn ihres Shoppingtages in Solingen. Ihnen fällt besonders die gute Laune der Mitmenschen auf. „Alle sind bei schönem Wetter einfach besser drauf und viel freundlicher“, sagt Anne vom Stein. In den nächsten Tagen, die ebenfalls frühsommerlich warm werden sollen, planen beide in die Gartensaison zu starten. Bei diesem Wetter mache selbst Unkraut jäten etwas Spaß, findet Carmen Weber.

Auch der Wochenmarkt auf dem Neumarkt ist bei Sonnenschein stärker besucht als sonst. Für den Blumenhändler Hans Köllges bedeutet gutes Wetter eine große Nachfrage nach seinem Angebot. Besonders Freilandpflanzen für den Garten werden von den Kunden gewünscht. „Neben Hornveilchen und Stiefmütterchen sind natürlich auch Primeln sehr beliebt.“ In den nächsten Wochen sei zwar vereinzelt noch mit Nachtfrost zu rechnen, gegen das Bepflanzen der Beete spreche das allerdings nicht. „Geringen Frost können die Pflanzen auch mal aushalten“, so Hans Köllges.

Neben farbigen Blumen sieht der Händler in diesem Jahr den Trend zum Nutzbeet im eigenen Garten. Sein Angebot an Topfkräutern und Jungpflanzen von Gurken, Tomaten und Salat stößt bei den Kunden auf großen Zuspruch. So könne jeder ohne großen Aufwand sein eigenes Gemüse pflanzen und produzieren, sagt er.