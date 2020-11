Solinger Schlossbauverein mit neuer Variante : Interaktiver Online-Weihnachtsmarkt auf Schloss Burg

Burg Der Verkauf von Waren im Internet wird immer bedeutsamer – und erobert in den Zeiten der Corona-Krise zunehmend auch Bereiche, die virtuell bislang eher nicht vorstellbar erschienen.

Der Verkauf von Waren im Internet wird immer bedeutsamer – und erobert in den Zeiten der Corona-Krise zunehmend auch Bereiche, die virtuell bislang eher nicht vorstellbar erschienen. So beginnt am heutigen Donnerstag, 26. November, ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt, der seine Besucher unter www.schlossburg360.de online in den Rittersaal von Schloss Burg entführen soll.

Als Kulisse dient – wie in der realen Welt – der Rittersaal von Schloss Burg. Dieser wurde von Excit3d eigens in 3D modelliert, wobei die Gäste beim Eintreten in das historische Ambiente als besonderes Highlight von einer Persönlichkeit aus der Geschichte von Schloss Burg begrüßt werden. Wobei das nicht alles ist, werden die jeweiligen Verkaufsprodukte doch als 3D-Modell oder Foto in den virtuellen Stand der Anbieter eingepflegt, so dass die Besucher per Mausklick auf das Logo in den Onlineshop des betreffenden Händlers gelangen.