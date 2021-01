Corona in Solingen : Vierter Fall der Mutation nachgewiesen

Solingen Der mittlerweile vierte Fall der zuerst in England festgestellten Mutation des Coronavirus wurde jetzt im Solinger Stadtgebiet nachgewiesen.

Das berichtet die Leiterin des Stadtdienstes Gesundheit, Dr. Annette Heibges. Insgesamt rund 40 Proben habe man in der Uni-Klinik Köln analysieren lassen. Die ersten Ergebnisse wurden jetzt sukzessive mitgeteilt. Am Mittwoch war unter den vier zurückgeschickten Proben beziehungsweise Ergebnissen die vierte Mutation festgestellt worden. „Die Person selbst war nicht in England. Die Kontaktpersonen sind in Quarantäne“, sagte Heibges.