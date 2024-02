Auto prallt gegen geparkte Fahrzeuge Vier Verletzte bei schwerem Unfall in Solingen

Wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte, war ein 19-jähriger Autofahrer am frühen Morgen gegen 1.30 Uhr auf der Wupperstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er kurz hinter der Einmündung der Straße Am Kannenhof die Kontrolle über seinen Cupra Born verlor. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen Baum, ehe das Fahrzeug zurückschleuderte und noch mit drei anderen am rechten Fahrbahn geparkten Autos sowie einem Anhänger zusammenstieß.