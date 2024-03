Vier Tote bei Großbrand in Solingen „Heute ist ein Tag der Trauer“

Selten gibt es einen Einsatzort, an dem es so ruhig ist. Am Morgen herrschte bedrückte Stille an der Grünewalder Straße in Solingen-Höhscheid. Denn lange war nicht klar, ob der Brand in der Nacht von Sonntag auf Montag drei oder vier Todesopfer gefordert hat. Für alle Beteiligten besonders tragisch: Die vierte Person, nach der über Stunden gesucht wurde, sollte ein Kind sein. Dann folgte gegen 14.40 Uhr die traurige Gewissheit: Auch das zweite Kind, ein Baby, ist tot. Damit stieg die Zahl der Todesopfer bei diesem Unglück auf vier.