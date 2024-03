Bewohner sprangen aus Fenstern Vier Tote bei Großbrand in Solingen — Babyleiche geborgen

Update | Solingen · In einem Wohnhaus in Solingen ist Montagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Zahl der Toten ist am Mittag auf vier gestiegen. Unter den Opfern sind zwei Kinder, eines davon ein Säugling. Bewohner sprangen in Panik aus den Fenstern. Was bislang bekannt ist.

25.03.2024 , 13:50 Uhr

23 Bilder Tote und Verletzte bei Großbrand in Solingen 23 Bilder Foto: Gianni Gattus

Die Feuerwehr hatte den schweren Brand an der Grünewalder Straße in Solingen-Höhscheid gegen neun Uhr am Morgen unter Kontrolle gebracht. Drei Menschen wurden zunächst tot gefunden, zwei Erwachsene und ein Kind, sagte Einsatzleiter Gottfried Kreuzberg unserer Redaktion. Am Mittag kam dann die Nachricht, dass auch ein weiteres, bislang vermisstes Kind, tot sei. Offenbar sind alle Mitglieder einer Familie. Die Toten wurden in der Dachgeschoss-Wohnung des Altbaus gefunden, dort seien insgesamt zwei Erwachsene und zwei Kinder gemeldet. Bewohner sprangen aus den Fenstern Neun Menschen kamen ins Krankenhaus, zwei von ihnen sind schwerstverletzt, sieben schwer. Ein Mann mit einem Kind sowie eine Frau sind in Panik aus den Fenstern gesprungen, wie der Einsatzleiter sagte. Eine Person landete dabei auf einem Auto. Die Rettungskräfte hatten jedoch auch ein Sprungtuch im Einsatz. Zwölf weitere Menschen wurden leicht verletzt. Nachbarn berichten, dass sie nachts durch Schreie geweckt worden seien. Seelsorger sind am Einsatzort und betreuen die Menschen. Der Brand war der Feuerwehr gegen 3.50 Uhr gemeldet worden, es gab mehrere Notrufe. Das Feuer ist vermutlich im ersten Obergeschoss des etwa 100 Jahre alten Hauses ausgebrochen. Der viergeschossige Altbau mit ausgebautem Dach ist massiv zerstört. „Das Holztreppenhaus ist komplett zerstört, damit war auch der Fluchtweg weg“, sagte der Einsatzleiter. Auch der Boden des Dachgeschosses sei teilweise weggebrannt. Die Feuerwehr war mit insgesamt etwa 120 Kräften im Einsatz. Auch für die Rettungskräfte ist der Einsatz gefährlich, da das Gebäude massiv in Mitleidenschaft gezogen wurde, sagte der Einsatzleiter. Statiker sind inzwischen vor Ort. Rettungshunde und Leichspürhunde wurden angefordert. Vorwürfe in sozialen Medien Einsatzleiter Kreuzberg wehrt sich gegen Vorwürfe in den sozialen Medien, dass die Feuerwehr erst spät am Brandort eingetroffen sei. Rettungskräfte der Wache 1 seien alarmiert gewesen, die direkt in der Nähe des Einsatzortes liegt. Trauerbeflaggung in Solingen Am Vormittag ist auch Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach am Unglücksort eingetroffen. „Heute ist ein Tag der Trauer“, sagte er und appellierte an die Solinger, der Opfer zu gedenken und eine Kerze ins Fenster zu stellen. Er hat Trauerbeflaggung für die Stadt angeordnet. „Meine Gedanken sind bei denen, die im Feuer ihr Leben gelassen haben und bei deren Angehörige. Den Verletzten wünsche ich, dass sie schnell genesen“, erklärte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Zu der Brandursache und Hintergründen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Hier geht es zur Bilderstrecke: Tote und Verletzte bei Großbrand in Solingen

(mit Material von dpa)