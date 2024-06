Einsatz in Solingen Vier Monate altes Baby bei Unfall schwer verletzt

Der Notarzt musste sich am Mittwochabend nach einem Verkehrsunfall auf der Neuenkamper Straße um eine vierköpfige Familie kümmern. Wie die Polizei berichtet, war gegen 19.35 Uhr eine 65 Jahre alte Frau in Richtung Ohligs unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts driftete und in den Gegenverkehr geriet.