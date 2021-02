Weiterführende Schulen in Solingen : Viele Wünsche beim Schulwechsel werden erfüllt

Solingen 313 Viertklässler wechseln im Sommer in eine der drei Realschulen, 439 zu einem der vier Gymnasium und 614 an die Sekundarschule Central oder einer der vier Gesamtschulen.

An der Alexander-Coppel-Gesamtschule in der Stadtmitte sowie an der Friedrich-Albert-Lange-Gesamtschule (FALS) in Wald gab es allerdings mehr Anmeldungen als zur Verfügung stehende Plätze. Deshalb war hier Koordinierung notwendig. 81 Kindern konnten aber Angebote entsprechend dem Zweitwunsch an einer Gesamtschule und der Sekundarschule gemacht werden. Zudem wurden Eltern von 83 Kindern wunschgemäß die Unterlagen für eine Anmeldung im Rahmen des dritten Anmeldetages an einer Realschule, einem Gymnasium oder der Sekundarschule zurückgesandt.