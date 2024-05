Volksfest in Solingen Das Dürpelfest erlebt in diesem Jahr viele Premieren

Wenn es dann aber richtig losgeht, sollen im Idealfall bis zu 100.000 Besucher die Neuauflage des 1975 gestarteten Festes erleben: Sie werden wohl wieder an ihre Lieblingsstände pilgern, um sich mit Freunden zu treffen und dabei ein Bier zum Preis von in diesem Jahr drei Euro je Viertelliter zu genießen. Dabei gibt es auch Neulinge: Die Mitglieder des Lions Club zum Beispiel werden den Gästen Flammkuchen reichen. Der Betrieb „Primo Pasta“, ansässig im ehemaligen „Strodtkötter“-Ladenlokal an der Forststraße, wird sich mit italienischen Gerichten beteiligen. Bewährtes und Neues treffen sich auch beim Musikprogramm: Neben echten Dürpelfest-Veteranen wie Hermann Daun mit DownTown (am Freitag um 16.30 Uhr in der Dürpelfest-Lounge „Im Süden von Ohligs“), „Der letzte Schrei“ (Samstag und Sonntag ab 17 Uhr an der Grünstraße) oder den „Memories“ (Sonntag ab 18.30 Uhr an der Wittenbergstraße) geben andere ihr Dürpel-Debüt, darunter die Rockband „Meilenstiefel“ (Samstag, 17 Uhr am Bremsheyplatz) oder die Pop-Gruppe „One´s Missing“ (Samstag, 17 Uhr an der Wittenbergstraße). Zu den musikalischen Hauptattraktionen zählen die Veranstalter die Düsseldorfer Punk-, Funk- und Hip-Hop-Formation „Der rote Kreis“ (Freitag, 19.30 Uhr), die irische Rocksängerin Amy Montgomery (Samstag, 20 Uhr), die Beatles-Tribute-Band „Rubbersoul“ (Sonntag, 19 Uhr, alle am Bremsheyplatz). Für Stimmung und staunende Gesichter sorgen wollen auf mehreren Bühnen auch verschiedene Tanzgruppen und Zauberer Roy Tover.