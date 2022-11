Trauerfeier in Solingen : Stadt erwartet viele Gäste zu Totengebet für Mevlüde Genç

Um 14 Uhr beginnt an der Unteren Wernerstraße eine Trauerveranstaltung mit einem Trauergebet für die am Sonntag verstorbene Mevlüde Genç. Foto: Stephan Köhlen/Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Politiker würdigen die Verdienste der Verstorbenen. Für die Zeremonie werden die Straßen in der Umgebung für mehrere Stunden gesperrt.

Von Martin Oberpriller und Philipp Müller

Die Stadt Solingen rechnet damit, dass sich am heutigen Dienstag zahlreiche Besucher in der Unteren Wernerstraße einfinden werden, um im Rahmen eines Totengebets Abschied zu nehmen von Mevlüde Genç, die am Sonntag im Alter von 79 Jahren verstorben ist. So werden neben Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) und anderen Solingern auch viele Gäste von außerhalb erwartet.

Dabei wird die Solinger Ditib-Gemeinde die Zeremonie für die Verstorbene in unmittelbarer Nähe zu jenem Ort abhalten, an dem Mevlüde Genç im Mai 1993 bei einem Brandanschlag auf das Wohnhaus ihrer Familie zwei Töchter, zwei Enkelinnen sowie eine Nichte verloren hat. Die Trauerfeier beginnt um 14 Uhr. An der Einmündung zur Schweizer Straße wird für das Gebet der Sarg aufgestellt und nach Osten ausgerichtet. Die Beisetzung selbst wird in der Türkei stattfinden, wo die Verstorbene dann neben ihren Kindern ihre letzte Ruhe finden wird.

Trotz des großen Leids, das Mevlüde Genç und ihren Angehörigen durch die fremdenfeindlichen Täter zugefügt worden war, hatte sie sich stets für ein friedliches Miteinander von Deutschen und Türken stark gemacht. So rief Mevlüde Genç bereits unmittelbar nach den Morden zu Freundschaft und Versöhnung auf, wodurch die spätere Friedensbotschafterin der Stadt einen großen Anteil daran hatte, dass die in den Tagen nach der Tat aufgewühlte Stimmung in Solingen seinerzeit nicht eskalierte.

Ein Verdienst, das Mevlüde Genç in ganz Deutschland großen Respekt einbrachte – und an das nun noch einmal viele Vertreter sowohl aus der Solinger, als auch aus der Bundes- und Landespolitik erinnerten. So zeigte sich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), der die Verstorbene persönlich kannte, sichtlich betroffen. „Ich bin tieftraurig über den Tod von Mevlüde Genç. Nach dem rassistischen Anschlag hat sie sich geweigert, die Mörder zu hassen. Sie wird immer mein großes Vorbild bleiben“, sagte Özdemir.

Ähnlich äußerte sich Iris Preuß-Buchholz, Fraktionschefin der SPD im Solinger Rat. „Ohne Mevlüde Genç hätte es nach dem 29. Mai 1993 kaum gelingen können, die Stadtgesellschaft wieder zu einem guten Zusammenleben zu führen“, sagte Preuß-Buchholz, während ihr CDU-Amtskollege Daniel Flemm betonte, der Tod von Mevlüde Genç verpflichte, „wachsam zu bleiben vor den dunklen Schatten, die das Licht einer friedlichen und freien Gesellschaft zu überlagern versuchen – auch heute noch.“

Für die Solinger Grünen erklärten Vorstandssprecherin Dorothea Geßner und Fraktionssprecher Frank Knoche, Genç habe „allen die Möglichkeit gegeben, zu lernen und diese grauenvolle Tat zu verarbeiten“ Und die FDP unterstrich, der Einsatz von Mevlüde Genç habe dazu geführt, dass „wir heute eine friedlichere und weltoffenere Gesellschaft sind, die eine Kultur der Erinnerung hochhält, damit so etwas Schreckliches nie wieder passiert.“

Der SPD-Landtagsabgeordnete Josef Neumann wiederum blickte auf „die zahlreichen privaten und öffentlichen Begegnungen zurück, die stets von Herzlichkeit und Freundschaft geprägt waren“, derweil Sebastian Haug, CDU-Landtagabgeordneter, die Verstorbene „eine zutiefst beeindruckende Botschafterin für Toleranz, Freundschaft, Zusammenhalt“ nannte.