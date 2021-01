Konjunkturumfrage im Bergischen Land : Viele Firmen sehen ihre Existenz bedroht

Solingen Die Bergische Industrie- und Handelskammer befragte 544 Unternehmen zur Geschäftslage. Während die Industrie auf dem Weg der Besserung ist, leiden viele Firmen unter dem zweiten Lockdown – insbesondere die Dienstleister.

Als Unternehmer hätte Thomas Meyer deutlich mehr Impfdosen eingekauft und auch nicht um den Preis gefeilscht. „Jeder Tag in Europa kostet uns im Lockdown deutlich mehr Geld. Da wäre es besser gewesen, in Impfdosen zu investieren.“ Doch als Politiker-Schelte will der Präsident der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK) dies nicht verstanden wissen. Zumal die Politik anders handeln müsse, als es Unternehmen getan hätten. Von daher spricht Thomas Meyer mit Blick auf die Corona-Impfungen lediglich von einem „schleppenden“ Vorankommen.