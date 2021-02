Ausbildung : Viele Ausbildungsstellen warten auf Bewerber

Solingen In Solingen, Wuppertal und Remscheid sind aktuell noch rund 2000 angebotene Ausbildungsstellen frei. Die Bergische Industrie- und Handelskammer (IHK) rät Jugendlichen, sich jetzt zu bewerben.

(uwv) Fast 2000 Ausbildungsstellen sind derzeit im Bergischen Städtedreieck nicht besetzt. Darauf macht die für Aus- und Weiterbildung zuständige Geschäftsführerin der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK) aufmerksam. „Die Unternehmen merken, dass sich in Corona-Zeiten deutlich weniger junge Leute bewerben“, sagt Bartl-Zorn und sieht darin insbesondere einen Grund: Es fanden weder Berufsvorbereitungen in den Schulen statt noch gab es Azubi-Messen. Auch werde es wegen der Pandemie bis Ostern keine Azubi-Datings in Präsenz geben. „Jetzt, wo die aktuellen Halbjahreszeugnisses vorliegen, ist aber ein guter Zeitpunkt, den Endspurt bei der Bewerbung um eine Ausbildungsstelle zu starten“, die Ausbildungs-Expertin.