Nach der Pfingst-Flut Viel Arbeit für das Team vom „Café Hubraum“

Fast zwei Stunden dauert es, bis sich der Sachverständige der Versicherung an diesem Montag ein Bild von den Schäden im „Café Hubraum“ gemacht hat. Jetzt wird er sein Gutachten schreiben. Von ihm hängt ab, ob und in welcher Höhe Richard Zöllner die aktuellen Flutschäden bezahlt werden, die vor knapp einer Woche entstanden sind. Richard Zöllner verabschiedet den Experten und zündet sich dann eine Zigarette an. „Ich brauch‘ jetzt erst mal eine Pause“, sagt er.