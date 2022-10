Solinger vor Gericht : Version des Angeklagten zweifelhaft

Der Prozess am Landgericht geht im November weiter. Foto: dpa/Peter Steffen

Solingen Am ersten Verhandlungstag hatte der Angeklagte seine Version der Tat geschildert. So sagte der wegen Totschlags vor dem Wuppertaler Landgericht stehende Mann aus, seine frühere Lebensgefährtin sei seinerzeit bei einem Gerangel ums Leben gekommen.

Von Sabine Maguire

Und als er versucht habel, sie mittels Herzdruckmassage wiederzubeleben, sei die Frau schon tot gewesen.

Die Einlassung des 33-Jährigen war für die Prozessbeteiligten überraschend gekommen: Bis dahin hatte er nicht gesprochen über das, was sich am Abend des 6. September 2021 in der gemeinsamen Wohnung des getrennten Paares abgespielt haben soll. Dass der Tod innerhalb von einer Minute eingetreten sein soll, hatte bei der Staatsanwaltschaft nochmals Fragen aufgeworfen.

„Um jemanden durch Würgen zu töten, bedarf es erfahrungsgemäß eines längeren Prozesses“, konkretisierte Staatsanwalt Patrick Penders die Zweifel der Anklage an den geschilderten Abläufen. Auch die Rechtsmedizinerin hält es offenbar nicht für plausibel, dass die Getötete bei der handgreiflichen Auseinandersetzung geröchelt habe, blau angelaufen sei und dennoch gestanden habe und bei Bewusstsein gewesen sein könne. So hatte es der Solinger geschildert. Nun hat die Kammer wohl weitere Fragen an ihn, die er am nächsten Verhandlungstag am 7. November beantworten muss.

Geklärt scheint hingegen zu sein, was sich nach der Tat im Schwarzwald abgespielt hatte. Dorthin war der Angeklagte mit seinem Sohn (4) und der Leiche im Kofferraum gefahren – eigentlich, um die Tote bei Freudenstadt zu vergraben. Als das nicht gelang, will er sie mit Benzin übergossen und angezündet haben. Vier Tage später fuhr er erneut an den Brandort, um einen weiteren und ebenfalls erfolglosen Versuch zu starten, die Überreste zu vergraben.