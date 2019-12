Ausbildung : Jeder Fünfte ist ein Auszubildender

Info

Angebot Brangs + Heinrich bildet vor allem Kaufleute im Groß- und Außenhandel aus (zurzeit elf). Seit 2008 erlernen auch Fachlageristen ihren Beruf an der Felder Straße (momentan zwei). Seit 2017 werden Fachinformatiker (Anwendungstechnik, sieben) ausgebildet. Im 2018 geschaffenen Beruf der Kaufleute im E-Commerce bietet das Unternehmen seit diesem Jahr Lehrstellen an (zwei). Großes Interesse erwartet Geschäftsführer Jan Coblenz auch am neu geschaffenen Berufsbild der Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement (ab August 2020). „Der Begriff Management führt generell zu einem Boom bei den Bewerbern.“

Unternehmen Brangs + Heinrich ist nach eigenen Angaben einer der führenden Verpackungsspezialisten in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Solingen hat zahlreiche Standorte im In- und Ausland mit insgesamt rund 170 Beschäftigten. In der Klingenstadt sind es zirka 120.