Mit dem Auto unterwegs Neue Leitplanken für Solingens Verkehrsplanung

Während aus Teilen von Politik und Öffentlichkeit der Ruf nach einer Verkehrswende mit weniger Individual- und mehr öffentlichem Personenverkehr laut wird, gibt es tatsächlich immer mehr Autos: In Solingen etwa, so Vieten, habe die Anzahl an PKW in den vergangenen zehn Jahren um satte 25 Prozent zugenommen. „Es war uns wichtig, den Dialog zu führen, das haben wir auch mit allen Fraktionen im Rat gemacht“, betont der Beigeordnete Andreas Budde. Noch sind letzte Details des Konzepts in Arbeit. In der Sitzung am Dienstag stellt die Verwaltung das Konzept dem Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Wohnungswesen vor.