Bezirksvertretung Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid: Verkehrskonzept fürs Galileum

Ohligs Beschilderung und Fußgängerleitsystem sollen Besucher der Sternwarte um die Wohnbereiche führen.

Wenn am Sonntag, 7. Juli, am Vormittag mit einem Tag der offenen Tür das Galileum an der Hansastraße eröffnet wird, sollen die Besucher mit Verkehrschildern aus den anliegenden Wohnbereichen herausgehalten werden. Das ist eine der zentralen Säulen des Verkehrskonzepts für das hochmoderne Planetarium in dem alten Gasbehälter. In der Bezirksvertretung Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid stellte Mobilitätsplanerin Sonja Häcker das System vor. Es sieht einen neuen Haltepunkt für Reisebusse im Bereich der Hansastraße in Höhe des Wendehammers Tunnelstraße vor. Ein Fußgängerleitsystem wird noch vor der Eröffnung installiert. 42 Pkw-Parkplätze gibt es unmittelbar am Galileum.