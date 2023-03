Von Solingen nach Köln Verkehrsclub drängt zur Eile bei neuer S-Bahn

Die Überlegungen, in einigen Jahren eine neue S-Bahn-Linie von und nach Köln einzurichten, stößt beim Verkehrsclub Deutschland (VCD) im Bergischen Land auf Zustimmung. So hat der unter anderem für Solingen zuständige Sprecher des VCD in der Region, Reiner Nießen, die vergangene Woche im Verkehrsausschuss vorgestellten Zwischenergebnisse einer Machbarkeitsstudie zur Verlängerung der bislang nur zwischen Bonn und Köln verkehrenden S 17 nach Solingen beziehungsweise Düsseldorf weitgehend begrüßt und angemahnt, bei dem Projekt dürfe nun keine weitere Zeit mehr verloren werden.