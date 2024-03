Bauarbeiten in Solingen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt

Auf der Bergstraße sowie an der Einmündung der Straße Am Neumarkt/Friedrichstraße informieren Hinweistafeln über die Sperrungen und Umleitungen. Wer kann, sollte den Bereich meiden. Vor allem der Durchgangsverkehr, der die Verbindungen sonst als Schleichweg von der Innenstadt in Richtung Südstadt – Schützenstraße, Brühler Straße, Bismarckstraße – nutzt, sollte die Hauptverkehrsachsen nutzen: Goerdeler Straße oder Friedrichstraße/Kölner Straße/Birkenweiher/Birker Straße Richtung Werwolf.