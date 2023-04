Baustelle in der Solinger Innenstadt Verkehr ruckelt am Werwolf

Wer als Autofahrer durch die Innenstadt in Richtung Krahenhöhe unterwegs ist, muss vorübergehend einen Umweg in Kauf nehmen – und wohl auch gute Nerven mitbringen: Denn eine Baustelle an der Straße Werwolf erzwingt derzeit eine veränderte Verkehrsführung. Statt über die mittlere Spur an der Bushaltestelle Solingen-Mitte vorbei führt der Weg in Richtung Krahenhöhe seit Dienstagmorgen über die Bismarck- und Ritterstraße.